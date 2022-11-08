米ボストン響、９日から日本公演
2022年11月08日22時47分
米ボストン交響楽団は９日から来日公演ツアーを開始する。これに先立ち、８日に東京都港区の米大使公邸で歓迎式典が行われ、エマニュエル駐日大使は、「伝統的」で「美しい」交響楽団を迎えることができたと喜びを語った。
米ボストン響、９日から日本公演
2022年11月08日22時47分
米ボストン交響楽団は９日から来日公演ツアーを開始する。これに先立ち、８日に東京都港区の米大使公邸で歓迎式典が行われ、エマニュエル駐日大使は、「伝統的」で「美しい」交響楽団を迎えることができたと喜びを語った。
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