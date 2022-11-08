ウクライナは「ロシアの墓場」 アフガン前駐日大使が講演
2022年11月08日18時26分
ウクライナは「ロシアの墓場」 アフガン前駐日大使が講演
2022年11月08日18時26分
特集
ウクライナ情勢
ゼレンスキー氏はオンライン参加 Ｇ２０、ウクライナ報道官が確認(11/08 20:29)
ロシア海軍部隊、上層部批判 「不可解な戦闘」、３００人死傷―ウクライナ(11/08 19:42)
ウクライナは「ロシアの墓場」 アフガン前駐日大使が講演(11/08 18:26)
ロシア軍、ウクライナ東部前線に予備役 大隊全滅、拒否なら監禁―統制取れず同士打ちも(11/08 07:05)
米ロ高官が極秘協議 ウクライナと核めぐり―米紙(11/07 17:15)
停電の首都、避難計画も ダム破壊なら原発に影響―ウクライナ(11/07 13:34)
エカテリーナ２世像、撤去へ 投票で賛成多数―ウクライナ(11/07 07:04)
ウクライナ危機が支援に打撃 日本事務所の開設検討―国連パレスチナ機関(11/07 07:03)
ロシア予備役５００人超死亡 手で塹壕掘り、砲撃で大隊全滅―ウクライナ(11/07 05:15)
ロ軍、ヘルソンから撤退準備か 「数日以内」の見方も―ウクライナ南部(11/06 21:56)
主要排出国の協調が焦点 ＣＯＰ２７、エジプトで開幕(11/06 20:23)
受刑者５００人以上戦死か プーチン氏に近いロ軍事会社(11/06 07:06)
ロシア軍、東部攻勢も難航か イランが核協力要請の報道も―米英分析(11/06 07:06)
ナイトクラブ火災で１３人死亡 ウクライナ帰りの軍人拘束―ロシア(11/05 23:53)
ロシアへのドローン供与認める 「ウクライナ戦争前」と主張―イラン(11/05 20:35)
対ロシア圧力「不十分」 融和姿勢の中国に不信感―エストニア外相(11/05 14:34)
バイデン米政権の就任１年１０カ月に審判 ８日に中間選挙―外交・経済・コロナ(11/05 07:30)
「死刑復活」巡り議論 前大統領提案、国内引き締めか―ロシア(11/05 07:29)
ウクライナに戦車９０両提供 米とオランダがチェコ保有分改修(11/05 06:30)
ロシアに開戦責任なし 「衝突不可避だった」と演説―プーチン氏(11/05 06:29)
北欧２国の早期加盟訴え トルコ大統領と会談―ＮＡＴＯ事務総長(11/05 06:04)
インフラ復興枠組み設置 ウクライナ越冬支援、ロに対抗―中国と協力、人権侵害は懸念・Ｇ７外相(11/04 23:59)
ウクライナ侵攻、「食料安保にリスク」 ロシアを非難―ＯＥＣＤ農相会合(11/04 23:50)
岸田首相、スナク氏と電話会談 対ロ制裁を維持強化(11/04 21:15)
中独、「陣営対立反対」で一致 コロナ以降初のＧ７首脳訪中(11/04 19:43)
４５０万人電気なし ロシアの「エネルギーテロ」非難―ウクライナ大統領(11/04 18:08)
親欧米派の政変後「人口半減」 ウクライナの政権運営批判―ロシア大統領側近(11/04 16:36)
元ＫＧＢ側近２人がプーチン氏に進言 ウクライナ侵攻「今しかない」―英紙(11/04 16:23)
コラム・連載