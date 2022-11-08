〔決算〕タカラトミー、増収・営業増益 玩具輸出など堅調―９月中間
2022年11月08日18時07分
タカラトミー＝２０２２年９月中間連結決算は、増収・営業増益。「トランスフォーマー」の輸出が伸びたほか、アミューズメントマシンの好調が売り上げをけん引した。物流費の高騰や円安が響き、原価率が悪化したものの、販管費の効率化などで増益を確保した。
〔決算〕タカラトミー、増収・営業増益 玩具輸出など堅調―９月…
2022年11月08日18時07分
タカラトミー＝２０２２年９月中間連結決算は、増収・営業増益。「トランスフォーマー」の輸出が伸びたほか、アミューズメントマシンの好調が売り上げをけん引した。物流費の高騰や円安が響き、原価率が悪化したものの、販管費の効率化などで増益を確保した。
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