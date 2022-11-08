プロ野球で戦力外通告を受けた選手らを対象とした１２球団合同トライアウトが８日、仙台市の楽天生命パーク宮城で行われ、フリーエージェントで２０２０年オフに巨人入りした井納翔一投手、広島でプレーした安部友裕内野手、巨人で打撃投手を務める元西武の小石博孝さんら４９選手（投手２６、野手２３）が参加した。

３年ぶりに有観客で実施されたトライアウトはシート打撃形式で行われ、井納は打者３人と対戦。先頭打者に中前打を許したが、続く２人を打ち取り「自分の持ち味であるゴロを打たせることができたのでよかった」と振り返った。安部は投手４人と対戦し、４打数１安打だった。