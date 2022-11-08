荒木が右膝手術 Ｊ１広島
2022年11月08日17時32分
Ｊ１広島は８日、ＤＦ荒木隼人が７日に右膝外側半月板部分切除の手術を受けたと発表した。全治は２～３カ月。
荒木が右膝手術 Ｊ１広島
2022年11月08日17時32分
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