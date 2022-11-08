井村屋グループ＝２０２２年９月中間連結業績は増収増益で、各利益が過去最高を更新した。米国事業でアイスクリーム「あずきバー」などの販売が好調だったほか、円安進行や輸入促進の補助金収入などが利益を押し上げた。営業利益は前年同期比８割増、経常利益は約２倍、純利益は約３倍となった。