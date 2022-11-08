東京都は８日、新たに８６６５人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１日当たりの新規感染者は前週の火曜日と比べ２１４５人増えた。新たな死者は５人。



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北海道では９１３６人の感染が確認され、過去最多を更新した。

都によると、新規感染者の直近１週間平均は６０７２．４人で前週比１５１．０％。都基準による重症者は前日比２人減の１８人だった。