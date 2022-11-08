銀行貸し出し、１４カ月連続増 原材料高で資金需要強く―１０月末
2022年11月08日17時06分
全国銀行協会が８日発表した預金・貸出金速報によると、全国の銀行１１０行の１０月末の貸出金残高は前年同月比４．２％増の５５６兆２２０４億円で、１４カ月続けて前年実績を上回った。コロナ禍収束を見据えた事業資金の確保に加え、足元で進む原材料高に苦しむ企業からの引き合いも強まっている。６カ月続けて過去最高となった。
銀行貸し出し、１４カ月連続増 原材料高で資金需要強く―１０月…
2022年11月08日17時06分
全国銀行協会が８日発表した預金・貸出金速報によると、全国の銀行１１０行の１０月末の貸出金残高は前年同月比４．２％増の５５６兆２２０４億円で、１４カ月続けて前年実績を上回った。コロナ禍収束を見据えた事業資金の確保に加え、足元で進む原材料高に苦しむ企業からの引き合いも強まっている。６カ月続けて過去最高となった。
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