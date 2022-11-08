全国銀行協会が８日発表した預金・貸出金速報によると、全国の銀行１１０行の１０月末の貸出金残高は前年同月比４．２％増の５５６兆２２０４億円で、１４カ月続けて前年実績を上回った。コロナ禍収束を見据えた事業資金の確保に加え、足元で進む原材料高に苦しむ企業からの引き合いも強まっている。６カ月続けて過去最高となった。