ＡＮＡホールディングス傘下「ＡＮＡ ＮＥＯ」（東京）、損害保険ジャパン、三菱ＵＦＪ銀行は８日、オンライン上の仮想空間メタバース分野で協業を始めると発表した。仮想空間上での新たな金融サービス提供に向けた検証などを行う。