ＮＨＬ試合結果（７日）
2022年11月08日15時58分
アイランダー ４―３ フレームズ
ズ
ブルーインズ ３―１ ブルース
キャピタルズ ５―４ オイラーズ
（時事）
ＮＨＬ試合結果（７日）
2022年11月08日15時58分
アイランダー ４―３ フレームズ
ズ
ブルーインズ ３―１ ブルース
キャピタルズ ５―４ オイラーズ
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