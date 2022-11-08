円相場、１４６円７４～７４銭 ８日正午現在
2022年11月08日12時10分
８日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４６円７４～７４銭と、前日（１４７円５１～５２銭）に比べ７７銭の円高・ドル安となった。
円相場、１４６円７４～７４銭 ８日正午現在
2022年11月08日12時10分
８日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４６円７４～７４銭と、前日（１４７円５１～５２銭）に比べ７７銭の円高・ドル安となった。
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