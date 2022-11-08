松野官房長官、感染増加に「先手で対応」 新型コロナ
2022年11月08日10時49分
松野博一官房長官は８日の記者会見で、新型コロナウイルス感染者数の増加傾向について「現在の感染拡大が今後も継続し、大規模な全国的な拡大につながる可能性もある」との認識を示した。その上で「緊張感を持って感染動向を注視することが必要だ。事前の準備や重症化リスク別の行動を促すなど先手先手で対応したい」と述べた。
松野官房長官、感染増加に「先手で対応」 新型コロナ
2022年11月08日10時49分
松野博一官房長官は８日の記者会見で、新型コロナウイルス感染者数の増加傾向について「現在の感染拡大が今後も継続し、大規模な全国的な拡大につながる可能性もある」との認識を示した。その上で「緊張感を持って感染動向を注視することが必要だ。事前の準備や重症化リスク別の行動を促すなど先手先手で対応したい」と述べた。
関連記事
特集
政治用語
政治
被害救済新法、政府提出へ 旧統一教会問題、今国会にも―岸田首相意向(11/08 13:49)
感染症法改正案が衆院通過 大病院に病床提供義務(11/08 13:13)
与党案提示要求へ １４日期限、教団被害救済で―立・維幹事長(11/08 12:17)
６００万円不記載、訂正も 寺田総務相、辞任を改めて否定(11/08 12:08)
自民党大会、来年２月２６日(11/08 11:49)
首相動静（１１月８日）(11/08 11:29)
こども庁名称、教団無関係 小倉担当相(11/08 11:21)
松野官房長官、感染増加に「先手で対応」 新型コロナ(11/08 10:49)
米中間選挙、日米関係に影響せず 松野官房長官(11/08 10:36)
与党、党首会談に消極的 被害救済法案、自民に柔軟論も(11/08 07:07)
寺田総務相、予算審議へ火種 政治資金問題、野党は辞任要求(11/08 07:06)
首相動静（１１月７日）(11/07 22:08)
インド太平洋で「対立ではなく協力」 台湾有事への言及避ける―仏海軍参謀総長(11/07 21:48)
台湾侵攻「リスク高すぎる」 近く起こる可能性を否定―元米情報長官(11/07 21:15)
ワクチン接種「最大限の加速必要」 コロナ対応で地方に協力要請―岸田首相(11/07 20:29)
来年２月２６日に自民党大会(11/07 19:19)
岸田首相、１１日から東南アジア歴訪 韓国、中国と対話模索(11/07 18:58)
ワクチンで大学に協力要請 松野官房長官(11/07 18:28)
枝野氏発言「国民に不誠実」 共産・小池氏(11/07 18:23)
Ｊアラート精度向上を 萩生田自民政調会長(11/07 18:20)
反撃能力で抑止力向上 島田前防衛次官(11/07 17:35)
プロボクシング支援で自民議連発足(11/07 17:23)
維新、反撃能力保有を政府に提言へ 安保３文書改定(11/07 14:59)
自民・甘利氏がコロナ感染(11/07 14:36)
「損失と被害」が議題に 温暖化、途上国が支援要求―ＣＯＰ２７(11/07 14:30)
コロナ関連、総額７６兆円支出 予算執行率８割―３年間で・２１年度決算報告(11/07 14:25)
円安、ＯＤＡを直撃 大幅目減り、在外職員も影響(11/07 13:33)
税の無駄など４５５億円 「不当」指摘、１０８件増―２１年度決算報告・会計検査院(11/07 12:05)
党首会談「コメント控える」 松野官房長官(11/07 11:59)
対北朝鮮、抑止力強化へ連携 日米韓高官が電話協議(11/07 11:49)
コラム・連載