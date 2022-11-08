女子ゴルフの最新世界ランキングが７日付で発表され、畑岡奈紗は前週から一つ下がって１０位だった。古江彩佳の２２位、西郷真央の２４位は変動なし。稲見萌寧が３０位、山下美夢有が３１位、笹生優花が３２位と続いた。渋野日向子は３９位。

１位はアタヤ・ティティクル（タイ）。 （時事）