【１面トップ】

〔朝日〕原発事故費 想定検証促す 検査院 既に半分超１２兆円支出 廃炉費さらに膨らむ恐れ▽国費４５５億円無駄・不適切

〔毎日〕安倍氏側近と「会え」 文鮮明氏０６年に指示 首相就任直後

〔読売〕旧統一教会 質問権「重大な影響」限定 行使基準素案 客観的根拠も 文化庁きょう提示▽法の趣旨に沿う基準に

〔日経〕東芝買収、２．２兆円軸に 非公開化 国内連合が提案 十数社が出資意向

〔産経〕防衛装備 事業継承を支援 民間撤退時 国が設備一時保有 政府、来年法案提出へ

〔東京〕幸福度ランキング総合３位 １位１５指標 最下位は１０ 東京二極化 文化分野高く、生活低調 民間調べ

【他の１面独自記事】

◆総合防衛費創設へ 研究費や海保予算計上（読売）

【共通ニュース】

◆コロナ対策 無駄・不適切１０２億円 病床確保交付金など

◆被害救済法案「政府提出で」公明代表

◆「ベア中心で賃上げを」経団連会長、物価高ふまえ▽賃上げ目標「６％程度」ＵＡゼンセン方針 連合上回る水準 春季交渉

◆全額国費「廃止を」 コロナワクチン接種 財政審

◆「気候変動 転換点に」 ＣＯＰ２７ 首脳級会合で国連総長

◆きょう米中間選挙 共和 下院で過半数濃厚 上院も優勢、政権に痛手（続）