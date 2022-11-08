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８日の朝刊（都内最終版）☆１

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８日の朝刊（都内最終版）☆１

2022年11月08日06時54分

【１面トップ】
〔朝日〕原発事故費　想定検証促す　検査院　既に半分超１２兆円支出　廃炉費さらに膨らむ恐れ▽国費４５５億円無駄・不適切
〔毎日〕安倍氏側近と「会え」　文鮮明氏０６年に指示　首相就任直後
〔読売〕旧統一教会　質問権「重大な影響」限定　行使基準素案　客観的根拠も　文化庁きょう提示▽法の趣旨に沿う基準に
〔日経〕東芝買収、２．２兆円軸に　非公開化　国内連合が提案　十数社が出資意向
〔産経〕防衛装備　事業継承を支援　民間撤退時　国が設備一時保有　政府、来年法案提出へ
〔東京〕幸福度ランキング総合３位　１位１５指標　最下位は１０　東京二極化　文化分野高く、生活低調　民間調べ
【他の１面独自記事】
◆総合防衛費創設へ　研究費や海保予算計上（読売）
【共通ニュース】
◆コロナ対策　無駄・不適切１０２億円　病床確保交付金など
◆被害救済法案「政府提出で」公明代表
◆「ベア中心で賃上げを」経団連会長、物価高ふまえ▽賃上げ目標「６％程度」ＵＡゼンセン方針　連合上回る水準　春季交渉
◆全額国費「廃止を」　コロナワクチン接種　財政審
◆「気候変動　転換点に」　ＣＯＰ２７　首脳級会合で国連総長
◆きょう米中間選挙　共和　下院で過半数濃厚　上院も優勢、政権に痛手（続）

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