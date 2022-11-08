感染症法改正案が衆院通過 大病院に病床提供義務
2022年11月08日13時13分
感染症危機に備え、大規模病院に病床提供などを義務付ける感染症法改正案が８日の衆院本会議で採決が行われ、自民、立憲民主両党などの賛成多数で可決された。参院に送付され、今国会で成立する見通し。
感染症法改正案が衆院通過 大病院に病床提供義務
2022年11月08日13時13分
感染症危機に備え、大規模病院に病床提供などを義務付ける感染症法改正案が８日の衆院本会議で採決が行われ、自民、立憲民主両党などの賛成多数で可決された。参院に送付され、今国会で成立する見通し。
特集
新型コロナウイルス最新情報
東京、新たに８６６５人感染 北海道は過去最多―新型コロナ(11/08 17:07)
銀行貸し出し、１４カ月連続増 原材料高で資金需要強く―１０月末(11/08 17:06)
コロナ警戒「黄信号」 検査キット、解熱剤備蓄を―大阪(11/08 16:14)
感染症法改正案が衆院通過 大病院に病床提供義務(11/08 13:13)
松野官房長官、感染増加に「先手で対応」 新型コロナ(11/08 10:49)
３年ぶりの花火大会、信濃川に大輪の花 新潟市〔地域〕(11/08 10:13)
ワクチン接種「最大限の加速必要」 コロナ対応で地方に協力要請―岸田首相(11/07 20:29)
国内感染、新たに３万６８４人 東京３４８９人―新型コロナ(11/07 19:54)
接種後死亡、新たに６人認定 新型コロナワクチン―厚労省分科会(11/07 19:38)
ワクチンで大学に協力要請 松野官房長官(11/07 18:28)
コロナワクチン、自己負担に 財務省が検討要求―財政審(11/07 17:07)
中国輸出入、ともに前年割れ ２年５カ月ぶり―１０月(11/07 16:17)
自民・甘利氏がコロナ感染(11/07 14:36)
医療機関に５５億円過大交付 コロナ病床確保で―検査院(11/07 14:26)
コロナ関連、総額７６兆円支出 予算執行率８割―３年間で・２１年度決算報告(11/07 14:25)
渋谷区職員を再逮捕 コロナ支援金詐取疑い―警視庁(11/07 13:17)
新ワクチン、接種率５％台 開始から１カ月経過も低調―新型コロナ(11/07 12:28)
税の無駄など４５５億円 「不当」指摘、１０８件増―２１年度決算報告・会計検査院(11/07 12:05)
国内感染、週４０万人 前週比１．４倍―新型コロナ(11/07 10:16)
アイフォーン出荷下振れ 「１４プロ」、中国コロナ規制で(11/07 09:54)
混合ワクチン、各社が開発 コロナとインフルに有効(11/07 07:06)
国内、新たに６万５９１５人感染 前週比２万５０００人増―新型コロナ(11/06 19:17)
物価高騰、政権の逆風に かすむ雇用の成果―米中間選挙(11/06 07:08)
国内感染、新たに７万５６４５人 前週比３万人増―新型コロナ(11/05 20:07)
ロシアと北朝鮮の陸路再開 砲弾提供疑惑の中、列車越境―米サイト(11/05 17:42)
自民・二階氏がコロナ感染 派閥研修会は中止(11/05 17:09)
青森県の三村知事がコロナ感染(11/05 15:50)
路上スモーカーに７割「不快」 受動喫煙対策、半数が強化求める(11/05 11:42)
バイデン米政権の就任１年１０カ月に審判 ８日に中間選挙―外交・経済・コロナ(11/05 07:30)
新型コロナ改良ワクチン、治験で好結果 「中和抗体」が４倍―米ファイザー(11/05 07:00)
コラム・連載