作詞家の松本一起さん死去
2022年11月07日22時13分
松本 一起さん（まつもと・いっき、本名昭二＝しょうじ＝作詞家）４日死去、７３歳。葬儀は近親者で行う。喪主は長女倉科起乃（くらしな・ゆきの）さん。
ｃｌａｓｓの「夏の日の１９９３」をはじめ、中森明菜さんや鈴木雅之さん、早見優さんら数多くのアーティストの楽曲を手掛けた。シンガー・ソングライターの伊勢正三さんと共同プロデュースした新童謡アルバム「あからんくん」で１６年の日本レコード大賞企画賞を受賞した。
作詞家の松本一起さん死去
2022年11月07日22時13分
松本 一起さん（まつもと・いっき、本名昭二＝しょうじ＝作詞家）４日死去、７３歳。葬儀は近親者で行う。喪主は長女倉科起乃（くらしな・ゆきの）さん。
ｃｌａｓｓの「夏の日の１９９３」をはじめ、中森明菜さんや鈴木雅之さん、早見優さんら数多くのアーティストの楽曲を手掛けた。シンガー・ソングライターの伊勢正三さんと共同プロデュースした新童謡アルバム「あからんくん」で１６年の日本レコード大賞企画賞を受賞した。
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