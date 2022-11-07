日航、ＳＡＦ調達でネステと契約 定期便に搭載
2022年11月07日20時14分
日本航空は７日、フィンランドの再生可能燃料製造大手ネステと「持続可能な航空燃料（ＳＡＦ）」を調達する契約を結んだと発表した。米ロサンゼルス国際空港で調達し、１１月中の定期便への搭載を予定。ネステの日本地区総代理店の伊藤忠商事とも輸入調達に関する契約を締結、同じく１１月中に国内のチャーター便に搭載する予定という。
日航、ＳＡＦ調達でネステと契約 定期便に搭載
2022年11月07日20時14分
日本航空は７日、フィンランドの再生可能燃料製造大手ネステと「持続可能な航空燃料（ＳＡＦ）」を調達する契約を結んだと発表した。米ロサンゼルス国際空港で調達し、１１月中の定期便への搭載を予定。ネステの日本地区総代理店の伊藤忠商事とも輸入調達に関する契約を締結、同じく１１月中に国内のチャーター便に搭載する予定という。
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