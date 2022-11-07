【ロンドン時事】週明け７日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、円が買われた海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４６円台後半に上昇した。午前９時現在は１４６円８０～９０銭と、前週末午後４時比４０銭の円高・ドル安。