東京都は７日、新たに３４８９人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１日当たりの新規感染者は前週の月曜日と比べ１４７０人増えた。新たな死者は３人。

都によると、新規感染者の直近１週間平均は５７６６人で前週比１５３．３％。都基準による重症者は前日比２人増の２０人だった。