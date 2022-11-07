北海道で鳥インフル １５万羽処分
2022年11月07日16時13分
北海道は７日、伊達市の養鶏場で致死率の高い高病原性とみられる鳥インフルエンザの感染を確認したと発表した。道は、この養鶏場で飼育する鶏約１５万羽を殺処分する。
道によると、６日に養鶏場から「鶏が６０羽ほど死んでいる」と通報があり、１３羽を簡易検査したところ１０羽で陽性を確認。その後の遺伝子検査により高病原性の可能性が高いことが判明した。
北海道で鳥インフル １５万羽処分
2022年11月07日16時13分
北海道は７日、伊達市の養鶏場で致死率の高い高病原性とみられる鳥インフルエンザの感染を確認したと発表した。道は、この養鶏場で飼育する鶏約１５万羽を殺処分する。
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