ＮＨＬ試合結果（６日）
2022年11月07日16時11分
レッドウイン ３―２ レンジャーズ
グズ
メープルリー ３―１ ハリケーンズ
フス
パンサーズ ５―３ ダックス
（時事）
ＮＨＬ試合結果（６日）
2022年11月07日16時11分
レッドウイン ３―２ レンジャーズ
グズ
メープルリー ３―１ ハリケーンズ
フス
パンサーズ ５―３ ダックス
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ＮＨＬ試合結果（６日）(11/07 16:11)
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