ＮＢＡ試合結果（６日）
2022年11月07日16時11分
キャバリアー １１４―１００ レーカーズ
ズ
ラプターズ １１３―１０４ ブ ル ズ
グリズリーズ １０３―９７ ウィザーズ
ジ ャ ズ １１０―１０２ クリッパーズ
（時事）
ＮＢＡ試合結果（６日）
2022年11月07日16時11分
キャバリアー １１４―１００ レーカーズ
ズ
ラプターズ １１３―１０４ ブ ル ズ
グリズリーズ １０３―９７ ウィザーズ
ジ ャ ズ １１０―１０２ クリッパーズ
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