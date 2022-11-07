女子ゴルフの上田桃子（３６）の生涯獲得賞金が１０億円を突破した。６日まで行われた日米両ツアー共催のＴＯＴＯジャパン・クラシックで５位タイとなって得た賞金が、７日のレートで換算されて１００４万８３０１円で確定し、生涯獲得賞金が１０億８４万４２９１円となった。１０億円突破はツアー史上７人目で、日本人選手では不動裕理、横峯さくらに続いて３人目。