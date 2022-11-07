３２７円高の２万７５２７円６４銭 ７日の平均株価
2022年11月07日15時10分
７日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７５２７円６４銭と前週末終値比３２７円９０銭高で終わった。出来高は概算で１２億３３００万株。
３２７円高の２万７５２７円６４銭 ７日の平均株価
2022年11月07日15時10分
７日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７５２７円６４銭と前週末終値比３２７円９０銭高で終わった。出来高は概算で１２億３３００万株。
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