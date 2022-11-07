自民・甘利氏がコロナ感染
2022年11月07日14時36分
衆院は７日、自民党の甘利明前幹事長が新型コロナウイルスに感染したと発表した。同日に陽性と判明し、自宅待機している。
自民・甘利氏がコロナ感染
2022年11月07日14時36分
衆院は７日、自民党の甘利明前幹事長が新型コロナウイルスに感染したと発表した。同日に陽性と判明し、自宅待機している。
特集
政治用語
政治
維新、反撃能力保有を政府に提言へ 安保３文書改定(11/07 14:59)
自民・甘利氏がコロナ感染(11/07 14:36)
「損失と被害」が議題に 温暖化、途上国が支援要求―ＣＯＰ２７(11/07 14:30)
コロナ関連、総額７６兆円支出 予算執行率８割―３年間で・２１年度決算報告(11/07 14:25)
円安、ＯＤＡを直撃 大幅目減り、在外職員も影響(11/07 13:33)
岸田首相、１１日から東南アジア歴訪 国際会議出席、「主要国と会談」(11/07 13:11)
首相動静（１１月７日）(11/07 13:02)
税の無駄など４５５億円 「不当」指摘、１０８件増―２１年度決算報告・会計検査院(11/07 12:05)
党首会談「コメント控える」 松野官房長官(11/07 11:59)
対北朝鮮、抑止力強化へ連携 日米韓高官が電話協議(11/07 11:49)
「今国会で提出を」 消費者契約法の改正案―河野担当相(11/07 11:38)
安倍氏後継、決め切れず 山口４区補選、自民苦慮(11/07 07:22)
高齢者負担増、目白押し 医療・介護、年内に結論―相次ぐ改正に反発も(11/07 07:08)
ウクライナ危機が支援に打撃 日本事務所の開設検討―国連パレスチナ機関(11/07 07:03)
首相動静（１１月６日）(11/06 22:10)
福岡県議が出馬断念 北九州市長選(11/06 21:11)
統一選へ地方と連携強化 自民政調(11/06 18:34)
現新３氏の争い 福岡市長選(11/06 17:31)
安達参院議員が出馬表明 大分知事選(11/06 16:52)
岸田首相訓示、防衛力５年以内抜本強化 国際観艦式、韓国軍参加(11/06 16:27)
所得税累進強化を 岡田・立民幹事長(11/06 11:39)
立民、与野党党首会談を要求 旧統一教会被害救済新法で(11/06 11:38)
先端技術研究、防衛省の関与強化 国家安保戦略に明記へ(11/06 07:17)
豹変泉氏、危機感の裏返し 国会攻勢も支持率低迷―立民(11/06 07:16)
首相動静（１１月５日）(11/05 22:13)
Ｊアラート、システム抜本改修へ 信頼性向上が急務―政府(11/05 18:31)
「資本金１億円」改正見送り ２３年度、外形課税の基準―「減資で適用除外」対策は議論・与党検討(11/05 18:24)
自民・二階氏がコロナ感染 派閥研修会は中止(11/05 17:09)
青森県の三村知事がコロナ感染(11/05 15:50)
救済法案、与党の対応批判 立民・安住氏(11/05 15:08)
コラム・連載