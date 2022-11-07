自民・甘利氏がコロナ感染
2022年11月07日14時36分
衆院は７日、自民党の甘利明前幹事長が新型コロナウイルスに感染したと発表した。同日に陽性と判明し、自宅待機している。
自民・甘利氏がコロナ感染
2022年11月07日14時36分
衆院は７日、自民党の甘利明前幹事長が新型コロナウイルスに感染したと発表した。同日に陽性と判明し、自宅待機している。
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