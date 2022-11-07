７日午前１１時１５分ごろ、航空自衛隊小牧基地（愛知県小牧市）所属のＣ１３０輸送機が県営名古屋空港（同県豊山町）に緊急着陸した。油圧系統のトラブルとみられ、空自が原因を調べている。パイロットら乗員６人にけがはないという。