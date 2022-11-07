税の無駄など４５５億円 「不当」指摘、１０８件増―２１年度決算報告・会計検査院
2022年11月07日12時05分
会計検査院（森田祐司院長）は７日、２０２１年度の決算検査報告書を岸田文雄首相に提出した。税金の無駄遣いなどを指摘した件数は３１０件、金額は４５５億２３５１万円だった。うち法令違反など悪質な「不当事項」は２６５件（計約１０４億３０００万円）で、新型コロナウイルス感染拡大の影響で実地検査が減少するなどした前年度に比べ１０８件（約３８億円）増加した。
税の無駄など４５５億円 「不当」指摘、１０８件増―２１年度決…
2022年11月07日12時05分
会計検査院（森田祐司院長）は７日、２０２１年度の決算検査報告書を岸田文雄首相に提出した。税金の無駄遣いなどを指摘した件数は３１０件、金額は４５５億２３５１万円だった。うち法令違反など悪質な「不当事項」は２６５件（計約１０４億３０００万円）で、新型コロナウイルス感染拡大の影響で実地検査が減少するなどした前年度に比べ１０８件（約３８億円）増加した。
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