対北朝鮮、抑止力強化へ連携 日米韓高官が電話協議
2022年11月07日11時49分
外務省の森健良事務次官、米国のシャーマン国務副長官、韓国の趙賢東外務第１次官は７日、電話で協議し、弾道ミサイル発射など軍事的挑発を繰り返す北朝鮮の動きを「国際社会に対する明白かつ深刻な挑戦」と強く非難した。日米韓の安全保障協力を含む地域の抑止力強化について、緊密な連携を申し合わせた。
対北朝鮮、抑止力強化へ連携 日米韓高官が電話協議
2022年11月07日11時49分
外務省の森健良事務次官、米国のシャーマン国務副長官、韓国の趙賢東外務第１次官は７日、電話で協議し、弾道ミサイル発射など軍事的挑発を繰り返す北朝鮮の動きを「国際社会に対する明白かつ深刻な挑戦」と強く非難した。日米韓の安全保障協力を含む地域の抑止力強化について、緊密な連携を申し合わせた。
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