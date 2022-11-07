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対北朝鮮、抑止力強化へ連携　日米韓高官が電話協議

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対北朝鮮、抑止力強化へ連携　日米韓高官が電話協議

2022年11月07日11時49分

　外務省の森健良事務次官、米国のシャーマン国務副長官、韓国の趙賢東外務第１次官は７日、電話で協議し、弾道ミサイル発射など軍事的挑発を繰り返す北朝鮮の動きを「国際社会に対する明白かつ深刻な挑戦」と強く非難した。日米韓の安全保障協力を含む地域の抑止力強化について、緊密な連携を申し合わせた。

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