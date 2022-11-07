西村康稔経済産業相は７日午前、経団連の十倉雅和会長と東京都内で会談した。西村氏は「さらなる賃上げと所得向上に向けて、大胆な思い切った判断を期待したい」と述べ、２０２３年春闘での積極的な賃上げを要請した。



自動車業界に積極アプローチ 賃上げへ協力期待―岸田首相

政府は、２３年春闘で「物価上昇率をカバーする賃上げ」を求めている。十倉氏は「最大限努力しているが、企業の負担の程度やタイミングは慎重に検討したい」との考えを示した。