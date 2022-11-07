賃上げ「大胆な判断を」 経産相、経団連会長に要請
2022年11月07日11時18分
西村康稔経済産業相は７日午前、経団連の十倉雅和会長と東京都内で会談した。西村氏は「さらなる賃上げと所得向上に向けて、大胆な思い切った判断を期待したい」と述べ、２０２３年春闘での積極的な賃上げを要請した。
政府は、２３年春闘で「物価上昇率をカバーする賃上げ」を求めている。十倉氏は「最大限努力しているが、企業の負担の程度やタイミングは慎重に検討したい」との考えを示した。
賃上げ「大胆な判断を」 経産相、経団連会長に要請
2022年11月07日11時18分
西村康稔経済産業相は７日午前、経団連の十倉雅和会長と東京都内で会談した。西村氏は「さらなる賃上げと所得向上に向けて、大胆な思い切った判断を期待したい」と述べ、２０２３年春闘での積極的な賃上げを要請した。
政府は、２３年春闘で「物価上昇率をカバーする賃上げ」を求めている。十倉氏は「最大限努力しているが、企業の負担の程度やタイミングは慎重に検討したい」との考えを示した。
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