北條１５位、高橋は２４位 トライアスロン
2022年11月07日11時00分
トライアスロンの世界シリーズは６日、英領バミューダ諸島で行われ、男子は北條巧（ＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本）の１５位、女子は東京五輪代表の高橋侑子（相互物産）の２４位が日本勢最高だった。（時事）
北條１５位、高橋は２４位 トライアスロン
2022年11月07日11時00分
トライアスロンの世界シリーズは６日、英領バミューダ諸島で行われ、男子は北條巧（ＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本）の１５位、女子は東京五輪代表の高橋侑子（相互物産）の２４位が日本勢最高だった。（時事）
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