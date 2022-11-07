男子ゴルフの最新世界ランキングが６日付で発表され、松山英樹は前週と変わらず１９位だった。比嘉一貴は８３位から８８位に後退した。桂川有人は１１１位、星野陸也は１１５位、稲森佑貴は１１８位。１位はロリー・マキロイ（英国）。 （時事）