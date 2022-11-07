アイフォーン出荷下振れ 「１４プロ」、中国コロナ規制で
2022年11月07日09時54分
【シリコンバレー時事】米アップルは６日、最新スマートフォンの最上位機種「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）１４プロ」「１４プロマックス」の出荷台数が想定を下回る見込みだと発表した。中国の新型コロナウイルスに対する規制が厳しく、現地工場の稼働率が大幅に下がっていることが理由。
アップルは、最上位機種の需要は旺盛だと強調。ただ「顧客に届くまでの時間が長くなることが予想される」と説明した。
アイフォーン出荷下振れ 「１４プロ」、中国コロナ規…
2022年11月07日09時54分
【シリコンバレー時事】米アップルは６日、最新スマートフォンの最上位機種「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）１４プロ」「１４プロマックス」の出荷台数が想定を下回る見込みだと発表した。中国の新型コロナウイルスに対する規制が厳しく、現地工場の稼働率が大幅に下がっていることが理由。
アップルは、最上位機種の需要は旺盛だと強調。ただ「顧客に届くまでの時間が長くなることが予想される」と説明した。
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