〔日経〕

◆南西防衛へ移動式「港」 防衛省 島に桟橋接続、部隊を展開(1)

◆ダイキン １４％増益 今期営業最高益 省エネ空調伸びる(1)

◆デジタル課税の多国間条約 「締結は来年７月」 ＯＥＣＤ前租税局長(3)

◆ツイッター 課金拡大 認証バッジ、月７．９９ドル 脱広告依存へ(3)

◆中国輸入博 米半導体大手も参加 対立下でも商機探る(5)

◆村田製作所、中国工場に新棟 過去最大４５０億円、電子部品増産へ ＥＶ・５Ｇスマホに的(7)

〔日刊工業〕

◆放電加工 ワイヤ回転式 ソディック 高品質・省エネ両立 上位機種に搭載(1)

◆丸善機械 レンタル参入 中古大型機械、作業場も提供(1)

◆内装監理 クラウド化 スペース、紙の書類９割減(1)

〔鉄鋼新聞〕

◆ＪＦＥＨＤ 通期事業利益２５５０億円 見通し上方修正 資産評価差・円安で減益も 鋼材販価改善などで高収益確保(1)

◆土木用鋼材 官公庁からの発注減少 鋼材高騰で規模縮小、人手不足も影響 国土強靱化へ需要自体は底堅い(1)

◆ＪＦＥスチール ＪＦＥ継手の一部株式、リケンに売却 配管継手でシナジー追求(1)

（続）