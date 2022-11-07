７日の朝刊（都内最終版）☆２
2022年11月07日07時18分
〔日経〕
◆南西防衛へ移動式「港」 防衛省 島に桟橋接続、部隊を展開(1)
◆ダイキン １４％増益 今期営業最高益 省エネ空調伸びる(1)
◆デジタル課税の多国間条約 「締結は来年７月」 ＯＥＣＤ前租税局長(3)
◆ツイッター 課金拡大 認証バッジ、月７．９９ドル 脱広告依存へ(3)
◆中国輸入博 米半導体大手も参加 対立下でも商機探る(5)
◆村田製作所、中国工場に新棟 過去最大４５０億円、電子部品増産へ ＥＶ・５Ｇスマホに的(7)
〔日刊工業〕
◆放電加工 ワイヤ回転式 ソディック 高品質・省エネ両立 上位機種に搭載(1)
◆丸善機械 レンタル参入 中古大型機械、作業場も提供(1)
◆内装監理 クラウド化 スペース、紙の書類９割減(1)
〔鉄鋼新聞〕
◆ＪＦＥＨＤ 通期事業利益２５５０億円 見通し上方修正 資産評価差・円安で減益も 鋼材販価改善などで高収益確保(1)
◆土木用鋼材 官公庁からの発注減少 鋼材高騰で規模縮小、人手不足も影響 国土強靱化へ需要自体は底堅い(1)
◆ＪＦＥスチール ＪＦＥ継手の一部株式、リケンに売却 配管継手でシナジー追求(1)
（続）