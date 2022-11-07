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７日の朝刊（都内最終版）☆２

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７日の朝刊（都内最終版）☆２

2022年11月07日07時18分

〔日経〕
◆南西防衛へ移動式「港」　防衛省　島に桟橋接続、部隊を展開(1)
◆ダイキン　１４％増益　今期営業最高益　省エネ空調伸びる(1)
◆デジタル課税の多国間条約　「締結は来年７月」　ＯＥＣＤ前租税局長(3)
◆ツイッター　課金拡大　認証バッジ、月７．９９ドル　脱広告依存へ(3)
◆中国輸入博　米半導体大手も参加　対立下でも商機探る(5)
◆村田製作所、中国工場に新棟　過去最大４５０億円、電子部品増産へ　ＥＶ・５Ｇスマホに的(7)
〔日刊工業〕
◆放電加工　ワイヤ回転式　ソディック　高品質・省エネ両立　上位機種に搭載(1)
◆丸善機械　レンタル参入　中古大型機械、作業場も提供(1)
◆内装監理　クラウド化　スペース、紙の書類９割減(1)
〔鉄鋼新聞〕
◆ＪＦＥＨＤ　通期事業利益２５５０億円　見通し上方修正　資産評価差・円安で減益も　鋼材販価改善などで高収益確保(1)
◆土木用鋼材　官公庁からの発注減少　鋼材高騰で規模縮小、人手不足も影響　国土強靱化へ需要自体は底堅い(1)
◆ＪＦＥスチール　ＪＦＥ継手の一部株式、リケンに売却　配管継手でシナジー追求(1)
（続）

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