【１面トップ】

〔朝日〕無人兵器 戦争は変わった 元防衛幹部「一翼じゃない、主力だ」〔安保の行方〕

〔毎日〕文鮮明氏「安倍派中心に」 ８９年発言録で判明 旧統一教会が政界工作

〔読売〕海保と海自 無人機共用 来年度にも 中露監視 効率化 情報 即時に共有

〔日経〕脱炭素「段階移行」に資金 世界の機関投資家 スウェーデン年金、１兆円規模 基準緩め変化促す

〔産経〕長射程ミサイル １０年で１５００基 反撃能力、国産を量産化 防衛省方針 潜水艦発射型も検討

〔東京〕物価高 延びる困窮の列 都庁前の食品配布 利用６００人台に 「ないと生きていけない」〔東京共助〕

【他の１面独自記事】

◆内閣支持最低３６％ ９ポイント下落 経済対策響かず 本社世論調査（読売）

【共通ニュース】

◆ＣＯＰ２７開幕 途上国支援 本格議論へ １９８か国・地域 エネ不安 合意難航か

◆国際観艦式 海自と１２カ国参加 韓国海軍は７年ぶり

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◆天皇陛下が前立腺検査

◆ソウル雑踏事故 冨川さん通夜 北海道・根室

◆駒大３度目３連覇 大会初 第５４回全日本大学駅伝

◆キムタク信長 歓声と厳戒 岐阜に４６万人 大きな混乱なし

◆アストロズ、５年ぶり頂点 大リーグ Ｗシリーズ（続）