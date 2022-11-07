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７日の朝刊（都内最終版）☆１

７日の朝刊（都内最終版）☆１

2022年11月07日07時08分

【１面トップ】
〔朝日〕無人兵器　戦争は変わった　元防衛幹部「一翼じゃない、主力だ」〔安保の行方〕
〔毎日〕文鮮明氏「安倍派中心に」　８９年発言録で判明　旧統一教会が政界工作
〔読売〕海保と海自　無人機共用　来年度にも　中露監視　効率化　情報　即時に共有
〔日経〕脱炭素「段階移行」に資金　世界の機関投資家　スウェーデン年金、１兆円規模　基準緩め変化促す
〔産経〕長射程ミサイル　１０年で１５００基　反撃能力、国産を量産化　防衛省方針　潜水艦発射型も検討
〔東京〕物価高　延びる困窮の列　都庁前の食品配布　利用６００人台に　「ないと生きていけない」〔東京共助〕
【他の１面独自記事】
◆内閣支持最低３６％　９ポイント下落　経済対策響かず　本社世論調査（読売）
【共通ニュース】
◆ＣＯＰ２７開幕　途上国支援　本格議論へ　１９８か国・地域　エネ不安　合意難航か
◆国際観艦式　海自と１２カ国参加　韓国海軍は７年ぶり
◆共和、上下院で過半数も　米中間選挙　８日投開票
◆天皇陛下が前立腺検査
◆ソウル雑踏事故　冨川さん通夜　北海道・根室
◆駒大３度目３連覇　大会初　第５４回全日本大学駅伝
◆キムタク信長　歓声と厳戒　岐阜に４６万人　大きな混乱なし
◆アストロズ、５年ぶり頂点　大リーグ　Ｗシリーズ（続）

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