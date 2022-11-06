三菱重工浦和が３連勝 ＷＥリーグ
2022年11月06日18時33分
サッカー女子のＷＥリーグは６日、埼玉・浦和駒場スタジアムで第３節の残り１試合が行われ、三菱重工浦和が広島を２―１で下して３連勝とした。広島は２連敗。
三菱重工浦和が３連勝 ＷＥリーグ
2022年11月06日18時33分
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