現新３氏の争い 福岡市長選
2022年11月06日17時31分
任期満了に伴う福岡市長選が６日告示され、現職で４選を目指す高島宗一郎氏（４８）、新人で会社員の熊丸英治氏（５３）、新人で元市議の田中慎介氏（４４）＝立憲民主、国民民主、社民推薦＝の無所属３人が立候補を届け出た。投開票は２０日。
現新３氏の争い 福岡市長選
2022年11月06日17時31分
任期満了に伴う福岡市長選が６日告示され、現職で４選を目指す高島宗一郎氏（４８）、新人で会社員の熊丸英治氏（５３）、新人で元市議の田中慎介氏（４４）＝立憲民主、国民民主、社民推薦＝の無所属３人が立候補を届け出た。投開票は２０日。
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