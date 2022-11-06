国内、新たに６万５９１５人感染 前週比２万５０００人増―新型コロナ
2022年11月06日19時17分
国内では６日、新たに６万５９１５人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の日曜日から約２万５０００人増加した。新たな死者は３７人。重症者は１７０人で前日から８人増えた。
東京都の新規感染者は６２６４人で、１週間前と比べ２５７７人増えた。都によると、新規感染者の直近１週間平均は５５５６人で前週比１４９．３％。都基準による重症者は前日と同じ１８人だった。
国内、新たに６万５９１５人感染 前週…
2022年11月06日19時17分
国内では６日、新たに６万５９１５人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の日曜日から約２万５０００人増加した。新たな死者は３７人。重症者は１７０人で前日から８人増えた。
東京都の新規感染者は６２６４人で、１週間前と比べ２５７７人増えた。都によると、新規感染者の直近１週間平均は５５５６人で前週比１４９．３％。都基準による重症者は前日と同じ１８人だった。
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