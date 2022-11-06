東京都は６日、新たに６２６４人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１日当たりの新規感染者は１週間前と比べ２５７７人増えた。新たな死者は１人。



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都によると、新規感染者の直近１週間平均は５５５６人で前週比１４９．３％。都基準による重症者は前日と同じ１８人だった。