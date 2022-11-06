東京、新たに６２６４人感染 前週比２５７７人増―新型コロナ
2022年11月06日17時10分
東京都は６日、新たに６２６４人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１日当たりの新規感染者は１週間前と比べ２５７７人増えた。新たな死者は１人。
都によると、新規感染者の直近１週間平均は５５５６人で前週比１４９．３％。都基準による重症者は前日と同じ１８人だった。
東京、新たに６２６４人感染 前週比２５７７人増―新…
2022年11月06日17時10分
東京都は６日、新たに６２６４人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１日当たりの新規感染者は１週間前と比べ２５７７人増えた。新たな死者は１人。
都によると、新規感染者の直近１週間平均は５５５６人で前週比１４９．３％。都基準による重症者は前日と同じ１８人だった。
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