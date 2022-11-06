岸田首相訓示、防衛力５年以内抜本強化 国際観艦式、韓国軍参加
2022年11月06日16時27分
海上自衛隊の国際観艦式が６日、相模湾で行われた。岸田文雄首相は護衛艦「いずも」で、海自隊員らに訓示し、「東シナ海や南シナ海を含めわが国を取り巻く安全保障環境は急速に厳しさを増している」と指摘。今後５年以内に防衛力を抜本的に強化する方針を重ねて示した。観艦式には米国や韓国、フランスなど１３カ国が、艦船や航空機を派遣して参加した。
岸田首相訓示、防衛力５年以内抜本強化 国際観艦式、韓国軍参加
2022年11月06日16時27分
海上自衛隊の国際観艦式が６日、相模湾で行われた。岸田文雄首相は護衛艦「いずも」で、海自隊員らに訓示し、「東シナ海や南シナ海を含めわが国を取り巻く安全保障環境は急速に厳しさを増している」と指摘。今後５年以内に防衛力を抜本的に強化する方針を重ねて示した。観艦式には米国や韓国、フランスなど１３カ国が、艦船や航空機を派遣して参加した。
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