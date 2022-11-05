社会人野球の第４７回日本選手権第７日は５日、京セラドーム大阪で２回戦が行われ、ＥＮＥＯＳと三菱重工Ｗｅｓｔが準々決勝に進んだ。

都市対抗との２冠を目指すＥＮＥＯＳは村上が４打点を挙げ、日本新薬に８―２で快勝。三菱重工Ｗｅｓｔは３投手の継投で逃げ切り、日立製作所を２―１で下した。第３試合は日本生命と東京ガスが対戦。