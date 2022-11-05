稲森が単独首位浮上 １打差２位に堀川ら―マイナビ男子ゴルフ
2022年11月05日17時24分
【男子ゴルフ・マイナビＡＢＣ選手権】第３日（５日、兵庫・ＡＢＣ・ＧＣ、７２１７ヤード＝パー７２、賞金総額１億２０００万円、優勝２４００万円）
２位から出た稲森佑貴が６９で回り、通算１３アンダーで単独首位に浮上した。
１打差の２位は堀川未来夢、池村寛世、出水田大二郎の３人。さらに１打差の５位に前日まで首位の河本力がつけた。プロデビュー戦の蝉川泰果は通算４アンダーの３５位。
稲森が単独首位浮上 １打差２位に堀川ら―マイナビ男子ゴルフ
2022年11月05日17時24分
【男子ゴルフ・マイナビＡＢＣ選手権】第３日（５日、兵庫・ＡＢＣ・ＧＣ、７２１７ヤード＝パー７２、賞金総額１億２０００万円、優勝２４００万円）
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１打差の２位は堀川未来夢、池村寛世、出水田大二郎の３人。さらに１打差の５位に前日まで首位の河本力がつけた。プロデビュー戦の蝉川泰果は通算４アンダーの３５位。
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