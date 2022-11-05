自民党の二 階 俊 博元幹事長が、新型コロナウイルスに感染したことが５日、分かった。二階氏の事務所が発表した。３日に発熱し、５日に陽性と診断。発熱以外の症状はなく、現在は自宅で経過観察している。



東京、新たに７９６７人感染 前週比３８４６人増―新型コロナ

これに伴い、二階派は６、７両日に静岡県内で開催予定だった派閥研修会を中止する。