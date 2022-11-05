東京都は５日、新たに７９６７人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１日当たりの新規感染者は１週間前と比べ３８４６人増えた。新たな死者は１人。

都によると、新規感染者の直近１週間平均は５１８７．９人で前週比１４４．３％。都基準による重症者は前日と変わらず１８人だった。