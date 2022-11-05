▽札幌ド

北海道コンサドーレ札幌 ４ １―０ ３ 清水エスパルス

勝点４５ ３―３ 勝点３３

▽得点者【札】ガブリエルシャビエル(3)（４１分）青木(7)(8)（６０分、９２分＋）

金健※(2)（８６分）

【清】チアゴサンタナ(14)（４９分）白崎(4)（５１分）

ホナウド(1)（７８分）

▽観衆 ２３３３０人

（注）＋はロスタイム

※＝臣のコを口右に巳下にヨツテン