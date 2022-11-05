Ｊ１リーグ戦最終節・札幌―清水
2022年11月05日16時44分
▽札幌ド
北海道コンサドーレ札幌 ４ １―０ ３ 清水エスパルス
勝点４５ ３―３ 勝点３３
▽得点者【札】ガブリエルシャビエル(3)（４１分）青木(7)(8)（６０分、９２分＋）
金健※(2)（８６分）
【清】チアゴサンタナ(14)（４９分）白崎(4)（５１分）
ホナウド(1)（７８分）
▽観衆 ２３３３０人
（注）＋はロスタイム
※＝臣のコを口右に巳下にヨツテン
Ｊ１リーグ戦最終節・札幌―清水
2022年11月05日16時44分
▽札幌ド
北海道コンサドーレ札幌 ４ １―０ ３ 清水エスパルス
勝点４５ ３―３ 勝点３３
▽得点者【札】ガブリエルシャビエル(3)（４１分）青木(7)(8)（６０分、９２分＋）
金健※(2)（８６分）
【清】チアゴサンタナ(14)（４９分）白崎(4)（５１分）
ホナウド(1)（７８分）
▽観衆 ２３３３０人
（注）＋はロスタイム
※＝臣のコを口右に巳下にヨツテン
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