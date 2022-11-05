Ｊ１リーグ戦最終節・磐田―京都
2022年11月05日16時19分
▽ヤマハ
ジュビロ磐田 ０ ０―０ ０ 京都サンガＦＣ
勝点３０ ０―０ 勝点３６
▽観衆 １２０４５人
Ｊ１リーグ戦最終節・磐田―京都
2022年11月05日16時19分
▽ヤマハ
ジュビロ磐田 ０ ０―０ ０ 京都サンガＦＣ
勝点３０ ０―０ 勝点３６
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