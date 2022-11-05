立憲民主党の安 住 淳国対委員長は５日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の被害者救済に向けた与野党協議で、立民などが国会提出した独自法案は不十分だとして、与党が５０項目余りの質問を示したことを批判した。長野市で記者団に「（協議を）まとめようという政党がそんなことはしない。救済する気がないのではないか」と述べた。