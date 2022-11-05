金崎が退団 元日本代表ＦＷ―Ｊ２大分
2022年11月05日14時40分
Ｊ２大分は５日、元日本代表ＦＷ金崎夢生（３３）が契約満了で退団すると発表した。今季途中にＪ１名古屋から１３年ぶりに復帰し、１２試合に出場して１得点を挙げた。Ｊ１通算３３７試合出場で７１得点。
今季Ｊ２で５位の大分はＪ１参入プレーオフ１回戦で敗退し、１年でのＪ１復帰を逃した。
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